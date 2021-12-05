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Дмитрий Нагиев станет ведущим КВН на время болезни Александра Маслякова

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни, но будет не единственной заменой.

Фото: РИА Новости

«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — цитирует Дмитрия Нагиева РИА Новости.

Ранее стало известно, что актер заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН и проведет игры 1/8 финала.

В начале февраля Александр Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Он отметил, что КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, «не чужих нашей игре, передаче».