В России и мире

Количество нецензурных постов в соцсетях за год регулирования снизилось на 1%

За год действия законодательных требований о саморегулировании интернет-площадками употребления нецензурной лексики ее количество сократилось, но лишь на 1%.

Количество сообщений в Рунете с использованием нецензурной лексики за год после вступления в силу поправок в законодательство, подразумевающих саморегулирование соцсетей, составило 93,3 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные «Медиалогии». Это всего на 1% меньше, чем за предыдущие двенадцать месяцев, — 94,4 млн.



В 2021 году пик использования нецензурных слов пришелся на конец декабря: в частности, 30 декабря «Медиалогия» зафиксировала более 380 тысяч подобных сообщений. В тот день пользователи весьма эмоционально обсуждали итоги года, в основном в связи с коронавирусом. В 2020 году пик пришелся на 12 августа, тогда пользователи опубликовали более 400 тысяч сообщений, содержащих нецензурную брань. Они прежде всего были посвящены событиям в Белоруссии.

«Медиалогия» с использованием собственных алгоритмов считала упоминания нецензурной брани в постах и комментариях в русскоязычном сегменте соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Telegram и TikTok, а также на крупных форумах и в блогах. Учитывались публикации, сделанные в период с февраля по декабрь 2020-го и с февраля по декабрь 2021 года.

Поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязующие социальные сети удалять сообщения с нецензурной бранью, вступили в силу 1 февраля 2021 года. С этой даты площадки должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент, в том числе материалы, содержащие нецензурную брань.

Для проведения мониторинга Роскомнадзор в сентябре 2021 года создал реестр соцсетей. В него попали сайты с суточной посещаемостью на территории России более 500 тысяч человек, функционал которых предусматривает создание персональных страниц и обмен сообщениями.

Автор законопроекта о саморегулировании соцсетей, депутат Госдумы Сергей Боярский, комментируя работу новой нормы, напомнил, что она не подразумевает никаких «серьезных последствий» за использование нецензурной брани.

«Мы прекрасно понимаем, что эта часть нашего народного фольклора не может быть сокращена и не может подвергаться каким-то специальным гонениям, тем более на такой открытой и свободной площадке, как интернет», — признал он.

Работу соцсетей по удалению мата депутат назвал «выборочной» и «инициативной»: все зависит от политики самой площадки, а также от самого пользователя и его популярности. На вопрос о том, планируется ли введение реальной ответственности для соцсетей за невыполнение обязательств, Боярский ответил, что закон «пока что не требует никаких изменений».