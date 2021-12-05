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Около 80% россиян одобрили решение о приеме эвакуированных из ДНР и ЛНР - опрос

Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, эвакуированных в российские регионы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в сегодня, 21 февраля.

«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», - цитирует сообщение ТАСС.

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Против этого решения высказались 13% опрошенных. Такого мнения чаще придерживаются россияне в возрасте 18-34 лет.

75% респондентов поддерживают решение о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей, 18% выступили против этой меры. Большинство опрошенных (82%) положительно относятся к помощи российских волонтеров жителям Донбасса, 4% относятся к помощи отрицательно.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позднее еще несколько регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тысяч рублей.