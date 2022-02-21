Общество

Михаил Ведерников заявил о готовности принять в регионе до 400 беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о готовности принять в регионе сейчас до 400 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Михаил Ведерников / Instagram

«Из-за ситуации с Украиной уже несколько дней продолжается массовая эвакуация в Россию детей, женщин и пожилых людей с территорий Донецка и Луганска. Псковская область, как и другие регионы нашей страны, готова протянуть руку помощи попавшим в беду. По моему поручению подготовлены пункты временного размещения», - написал глава региона.

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Сейчас область готова принять до 400 человек, а при необходимости будет подготовлена площадь для 1 тысячи беженцев. Им обеспечат проживание, питание и окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. «Желаю всем, кто попал в эту непростую ситуацию, мира и скорейшего возвращения в родные дома! До этого момента мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасного и комфортного пребывания на нашей земле», - подытожил губернатор. Сейчас область готова принять до 400 человек, а при необходимости будет подготовлена площадь для 1 тысячи беженцев. Им обеспечат проживание, питание и окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. «Желаю всем, кто попал в эту непростую ситуацию, мира и скорейшего возвращения в родные дома! До этого момента мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасного и комфортного пребывания на нашей земле», - подытожил губернатор.