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Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины.

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Напомним, в субботу, 19 февраля, главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации. Из-за увеличения числа беженцев из Донбасса в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.