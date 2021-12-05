Российские военные уничтожили перешедшие границу украинские БМП

Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины», - приводит сообщение РИА Новости.
Как добавили в ведомстве, во время перестрелки на территорию России зашли две боевых машины ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе машины удалось подбить.
Пятеро солдат ВСУ уничтожены, среди российских военных пострадавших нет.