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Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за эвакуации жителей Донбасса

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за увеличения числа беженцев из Донбасса. Об этом губернатор Ростовский области Василий Голубев сообщил на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», приводит слова Голубева ТАСС. Чуприян назвал решение правильным и поддержал его.

Голубев также добавил, что в области все министерства, все члены правительства перевели на круглосуточный режим работы с докладом практически через каждые два часа об изменении ситуации. «В случае необходимости - мгновенно», - отметил он.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тысяч рублей.