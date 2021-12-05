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Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым

Президент России Владимир Путин назвал решение о специальной военной операции на Украине тяжелым. Сегодня, 5 марта, на встрече с женщинами из летного состава российских авиакомпаний он отметил, что военные РФ на Украине сражаются за будущее, и там не надуманная, а реальная угроза.

При этом он подчеркнул, что с 2014 года в Донбассе были убиты от 13 до 14 тысяч человек, Запад этого не замечал, пишет ТАСС.

Владимир Путин выразил надежду, что украинская сторона положительно отреагирует на предложения РФ на переговорах в Белоруссии.

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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.