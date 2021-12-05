В России и мире

Байден запретил поставлять в Россию долларовые банкноты

Президент США Джо Байден подписал указ, который, среди прочего, запрещает поставку в Россию долларовых банкнот. Указ опубликован на сайте Белого дома.

Как отмечает «Коммерсант», одним из пунктов документа является запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США или физлицом/юрлицом США, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству РФ или любому физлицу/юрлицу, находящемуся в РФ.

Также в указе речь идет о запрете импорта российских морепродуктов, рыбы, спиртных напитков, алмазов. Об ограничении на ввоз этих товаров господин Байден объявил в своем выступлении.