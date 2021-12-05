Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Главней всего погода в доме
ПЛН по версии Яндекса
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Концерт Чайф в Пскове
Способы оплаты электроэнергии
вакцинация подростков
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 11.03.2022 23:330 США ввели санкции против Навки и детей Пескова 11.03.2022 22:091 Минобороны впервые показало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ 11.03.2022 20:040 Байден запретил поставлять в Россию долларовые банкноты 11.03.2022 19:040 США запретили импорт икры, водки и бриллиантов из России 11.03.2022 18:320 Умер сценарист «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков
 
 
 
Самое популярное 11.03.2022 07:170 Глава МВФ не исключила дефолт в России из-за санкций 08.03.2022 22:285 Осколок стартового двигателя упал на землю в псковской деревне Писковичи 06.03.2022 12:230 Михаил Ведерников сообщил о первых потерях среди военнослужащих, связанных с Псковской областью 11.03.2022 10:530 Порхович погиб в ходе военной спецоперации на Украине 10.03.2022 14:530 В России определили перечень запрещенных к вывозу товаров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Байден запретил поставлять в Россию долларовые банкноты

11.03.2022 20:04|ПсковКомментариев: 0

Президент США Джо Байден подписал указ, который, среди прочего, запрещает поставку в Россию долларовых банкнот. Указ опубликован на сайте Белого дома.

Как отмечает «Коммерсант», одним из пунктов документа является запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США или физлицом/юрлицом США, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству РФ или любому физлицу/юрлицу, находящемуся в РФ.

Также в указе речь идет о запрете импорта российских морепродуктов, рыбы, спиртных напитков, алмазов. Об ограничении на ввоз этих товаров господин Байден объявил в своем выступлении. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 3292 человека
11.03.2022, 23:530 Андрей Турчак: Продолжим общение в Telegram 11.03.2022, 23:330 США ввели санкции против Навки и детей Пескова 11.03.2022, 23:300 В Великих Луках прошла акция в поддержку спецоперации РФ на Украине 11.03.2022, 22:091 Минобороны впервые показало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ
11.03.2022, 21:570 «Сильная и нежная девушка» победила по итогам фотоконкурса к 8 марта в Пскове 11.03.2022, 21:190 Зачем передвигать клавесин во время концерта в филармонии, рассказал Николай Хондзинский 11.03.2022, 20:550 Сделать макет Анастасиевской часовни и поместить его в «волшебный» шар предлагают псковичам 11.03.2022, 20:190 Михаил Ведерников распорядился реализовать мероприятия по предупреждению пожаров
11.03.2022, 20:100 Меры поддержки регионального бизнеса в условиях санкций обсудили в Торгово-промышленной палате 11.03.2022, 20:040 Байден запретил поставлять в Россию долларовые банкноты 11.03.2022, 19:567 Фотофакт: Пустые полки псковских магазинов 11.03.2022, 19:230 Концертный хор Санкт-Петербурга выступит в усадьбе Римского-Корсакова под Плюссой
11.03.2022, 19:090 «Дабришутинг»: Агония, кризис и импортозамещение. ВИДЕО 11.03.2022, 19:090 Псковская область направит в Москву инициативы по стабилизации рынка труда 11.03.2022, 19:040 США запретили импорт икры, водки и бриллиантов из России 11.03.2022, 19:000 Школьникам предлагают написать эссе об экологии и отправиться в Полистовье
11.03.2022, 18:570 Псковские художники подготовили подарок к 100-летию «Михайловского» 11.03.2022, 18:500 В Великолукском районе установлен карантин по бешенству 11.03.2022, 18:431 Главврач кожно-венерологического диспансера награждена почетной грамотой губернатора 11.03.2022, 18:400 В псковском колледже искусств рассказали, где работают его выпускники
11.03.2022, 18:320 Умер сценарист «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков 11.03.2022, 18:271 Регоператор по работе с ТКО покажет псковичам свою «внутреннюю кухню» 11.03.2022, 18:182 В России заблокируют Instagram 11.03.2022, 18:150 Противопожарный рейд по домам многодетных семей прошел в Куньинском районе
11.03.2022, 18:110 Фотофакт: Из-за поломки автомобиля затруднено движение на Завеличье 11.03.2022, 17:530 Обучение на льготной основе расширили в профсоюзных вузах Петербурга 11.03.2022, 17:470 Хоккейную коробку почти за 4 миллиона рублей построят в Стругах Красных 11.03.2022, 17:444 Интерактив: Артефакты современности
11.03.2022, 17:420 Псковский драмтеатр принимает гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса 11.03.2022, 17:380 Собака помешала вывозу психотропных средств на границе в Псковской области 11.03.2022, 17:327 Соцсети - всё? 11.03.2022, 17:230 В 2022 году в Псковской области состоятся 28 избирательных кампаний
11.03.2022, 17:180 Тренировки возобновляют в воркаут-центре Пскова 11.03.2022, 17:090 Псковский губернатор выразил готовность покинуть Instagram 11.03.2022, 17:070 Восемь кубинцев заплатят штраф за нахождение в Печорском районе без документов 11.03.2022, 17:050 Более 100 тонн вторсырья из отходов получили в Псковской области
11.03.2022, 17:040 Минкульт заказал разработку проекта реставрации Порховской крепости 11.03.2022, 16:530 В Великих Луках готовятся ликвидировать ямы на дорогах до конца марта 11.03.2022, 16:370 Порховичку осудят за неуплату алиментов на троих детей 11.03.2022, 16:350 В России утвердили перечень отраслей для предоставления кредитных каникул бизнесу
11.03.2022, 16:321 Стали известны подробности инцидента с вертолетом в Псковской области 11.03.2022, 16:290 Путин поручил отправить 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока в Донбасс 11.03.2022, 16:190 Строительство ФОКОТа началось в Новоржеве 11.03.2022, 16:160 «Дабришутинг»: Агония, кризис и импортозамещение
11.03.2022, 16:140 Рост цен на детское питание и подгузники наблюдается в Псковской области 11.03.2022, 16:044 Пропускная система в ПсковГУ на фоне отмены QR-кодов в области не изменится 11.03.2022, 15:540 Приобрести майонез «Провансаль» со скидкой предлагает псковичам «Прасковья Молочкова» 11.03.2022, 15:510 Путин заявил о позитивных сдвигах в российско-украинских переговорах
11.03.2022, 15:390 Тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в Псковском районе 11.03.2022, 15:380 Перевозившего наркотики в мягкой игрушке мужчину осудили в Печорском районе 11.03.2022, 15:350 До +6 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 12 марта 11.03.2022, 15:320 «Леруа Мерлен» продолжит работать в России и планирует расширение ассортимента
11.03.2022, 15:280 60% коек Псковской межрайонной больницы переводятся в штатный режим работы 11.03.2022, 15:264 Лекции Анны Виленской в Пскове прекратятся из-за отъезда лектора из страны 11.03.2022, 15:200 Тушенку и подушки жителям Донбасса передали сотрудники псковской налоговой 11.03.2022, 15:160 Оперу «Пиковая дама» поставят в псковской филармонии к Дням пушкинской поэзии
11.03.2022, 15:020 «PROПРАВО»: Бесплатная юридическая помощь. ВИДЕО 11.03.2022, 14:590 В России введут новые меры налоговой поддержки в условиях санкций 11.03.2022, 14:500 После жесткой посадки вертолета в великолукскую больницу доставили трех пострадавших 11.03.2022, 14:490 Стало известно, что ожидает псковичей на 48 фестивале русской музыки
11.03.2022, 14:410 Магазин «Дачник» - все для отличного урожая. ЛОНГРИД 11.03.2022, 14:353 Михаил Ведерников предупредил о возможности возвращения антикоронавирусных мер 11.03.2022, 14:310 Трудовая инспекция запустила «горячую линию» для жителей Псковской области 11.03.2022, 14:280 Псковская область прошла пик заболеваемости COVID-19
11.03.2022, 14:270 Отсрочку от армии для сельских медиков обсудили парламентарии Северо-Запада 11.03.2022, 14:251 В Псковской области сняли ряд антиковидных ограничений и продлили работу общепита 11.03.2022, 14:220 «Подстрочник»: Николай Хондзинский о 48-м фестивале русской музыки. ВИДЕО 11.03.2022, 14:157 В Псковской области отменяют систему QR-кодов
11.03.2022, 14:110 Почти 250 нарушителей задержали частные охранники в Псковской области за год 11.03.2022, 14:020 Николай Хондзинский рассказал о работе с новым директором псковской филармонии 11.03.2022, 14:000 Травму руки получил пострадавший при жесткой посадке вертолета в Псковской области 11.03.2022, 13:520 Дорожные службы подготовились к весенним паводкам в Псковской области
11.03.2022, 13:500 Четыре человека получили фиктивную прописку в Псковской области 11.03.2022, 13:430 Похитителя косметики и колготок задержали в Великих Луках 11.03.2022, 13:420 «Псковэнергосбыт» ответил на топ-5 вопросов о способах оплаты электроэнергии 11.03.2022, 13:320 Следователи и криминалисты выехали на место жесткой посадки вертолета в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru