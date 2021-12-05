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Песков рассказал, купил ли он сахар впрок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет необходимости бежать и закупать запасы продуктов личной гигиены и питания.

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«Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Кроме того, Песков отрицательно ответил на вопрос о том, купил ли он сам что-либо себе впрок и есть ли потребительский бум среди сотрудников администрации президента. «Нет, абсолютно», - сказал он.

Напомним, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» состоялся круглый стол, посвященный мерам государственной и общественной поддержки населения на фоне роста потребительских цен.