Меры государственной и общественной поддержки граждан на фоне роста цен (КРУГЛЫЙ СТОЛ). ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного мерам государственной и общественной поддержки населения на фоне роста потребительских цен, который состоялся 17 марта в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».
Рост цен в последние дни стал одной из главной тем в общероссийской и региональной повестке. На фоне антироссийских санкций резко вырос курс рубля, цены на товары подскочили. С прилавков исчезает сахар, соль, гречка, мука и многие другие товары первой необходимости. Как снизить ажиотажные настроения среди населения? Как поддержать участников рынка и каким образом в решении проблемы участвуют региональные власти, антимонопольная служба, органы власти и общественники? Ситуацию обсудили:
Сергей Андреевич Зуев - заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области;
Милонаец Ольга Викторовна - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области;
Синюк Светлана Николаевна - заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области;
Остренко Виктор Владимирович - руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов;
Севастьянов Алексей Анатольевич - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов;
Вецкая Яна Владимировна - заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Псковской области.
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