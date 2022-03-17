Экономика

Меры государственной и общественной поддержки граждан на фоне роста цен (КРУГЛЫЙ СТОЛ). ВИДЕО

Рост цен в последние дни стал одной из главной тем в общероссийской и региональной повестке. На фоне антироссийских санкций резко вырос курс рубля, цены на товары подскочили. С прилавков исчезает сахар, соль, гречка, мука и многие другие товары первой необходимости. Как снизить ажиотажные настроения среди населения? Как поддержать участников рынка и каким образом в решении проблемы участвуют региональные власти, антимонопольная служба, органы власти и общественники? Ситуацию обсудили:

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного мерам государственной и общественной поддержки населения на фоне роста потребительских цен, который состоялся 17 марта в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

В опросе приняло участие 859 человек

В опросе приняло участие 859 человек

Ограничиваю себя в досуге (в походах в кафе, кинотеатр и так далее)

Экономлю на электро- и водоснабжении

Зарабатываю достаточно, чтобы не обращать внимание на повышение цен

Приобретаю товары исключительно по скидке, стал реже ходить в магазин

Готовлюсь самостоятельно обеспечивать себя при помощи личного подсобного хозяйства

Спокойно реагирую. Рассчитываю на меры поддержки от правительства РФ

Как вы реагируете на повышение цен?

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Меры государственной и общественной поддержки граждан на фоне роста цен (КРУГЛЫЙ СТОЛ). ВИДЕО

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