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Умерла звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева

Известная советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни. Об этом в пятницу сообщили федеральные СМИ. По их данным, звезда отечественного кино продолжительное время тяжело болела.

По информации «Московского комсомольца», несколько лет назад у Александры Яковлевой обнаружили онкологическое заболевание, она проходила лечение в профильных медучреждениях.

Напомним, что широкую известность и любовь зрителей киноактрисе принесли роли в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

Фото: starhit.ru