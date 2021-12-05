Умерла звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева

Известная советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни. Об этом в пятницу сообщили федеральные СМИ. По их данным, звезда отечественного кино продолжительное время тяжело болела.
По информации «Московского комсомольца», несколько лет назад у Александры Яковлевой обнаружили онкологическое заболевание, она проходила лечение в профильных медучреждениях.
Напомним, что широкую известность и любовь зрителей киноактрисе принесли роли в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.
Фото: starhit.ru