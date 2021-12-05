В России и мире

В Конгресс внесли резолюцию об использовании армии США для защиты Украины

Конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции об использовании военнослужащих США для защиты Украины в случае применения РФ оружия массового поражения. Как сообщает «Московский комсомолец», проект резолюции появился на сайте конгрессмена. В пояснительной записке отмечается, в случае принятия документ уполномочит президента США использовать армию страны для реакции на сценарий, при котором «РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».

Кинзингер отметил, что беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который высказал серьезную озабоченность возможностью применения президентом России Владимиром Путиным химического оружия.

«Я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», - сказал конгрессмен, добавив, что Соединенные Штаты должны встать на защиту человечества и сделать это вместе со своими союзниками.

Как напоминает издание, ранее президент США Джо Байден категорически отвергал возможность участия американских военных в конфликте в Украине, так как это спровоцировало бы прямое столкновение России и НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Россия никому не угрожает ядерной войной, а все подобные разговоры начинают западные страны.