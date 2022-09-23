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Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Изображение здесь и далее: Рамзан Кадыров / Telegram

«Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Внукам первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. Свои навыки они готовы применить в зоне СВО. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», – написал президент Республики.

Ранее сообщалось, что предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации граждан.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.