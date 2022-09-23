Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Изображение здесь и далее: Рамзан Кадыров / Telegram
Ранее сообщалось, что предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации граждан.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.