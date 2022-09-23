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Губернатор российского региона заявил, что о работе военкоматов «без мата не скажешь»

07.10.2022 20:53|Псков

Работу военкоматов жестко раскритиковал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости. 

«О работе военкоматов Волгоградской области без мата не скажешь – они не довели до мобилизованных граждан порядок предоставления положенных им выплат», - заявил глава региона. Он посетил учебный центр Минобороны на территории Волгоградской области и полигон, где мобилизованные граждане проходят военную подготовку. Военнослужащие пожаловались на непонимание, когда им будут предоставлены положенные выплаты, и на оформление военных билетов.

«По военным комиссариатам у нас вопросов столько, что без мата не скажешь... Вы становитесь участниками специальной военной операции. Лучше сейчас все сделать, чтобы документы были оформлены. Военные комиссариаты обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты... Вопрос абсолютно не отработали», – прокомментировал ситуацию губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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