Общество

Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников

Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой после убытия в воинскую часть по различным основаниям. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в видеообращении о ходе частичной мобилизации в регионе в своем Telegram-канале.

«Даже после убытия в воинскую часть мобилизованных иногда возвращают. На сегодня - 71 случай, когда люди вернулись из частей по различным основаниям», – отметил глава региона.

Он также сообщил, что в Псковской области вручили более 4000 тысяч повесток, при этом на службу призвали менее 1500 человек.

«В большинстве случаев речь шла об уточнении данных по состоящим на воинском учете. К сожалению, база данных военкомата требует актуализации», – добавил Михаил Ведерников.

Напомним, отправка псковичей, призванных в рамках частичной мобилизации, прошла у Дома офицеров в Пскове вчера, 6 октября.

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