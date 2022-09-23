Горячую линию для туристов по ситуации в Крыму запустили в России

Федеральный колл-центр для туристов в Крыму запустил Ростуризм совместно с Минцифры России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Как сообщает Минтранс России, в ходе заседания оперативного штаба министерства Виталий Савельев заслушал доклады о состоянии конструкций Крымского моста и ходе восстановительных работ.
«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», – заявил министр транспорта России Виталий Савельев.
Глава Минтранса уточнил, что дал все поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра.
8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.