«Мы всё сделаем и приедем домой»: мобилизованные продолжают боевую подготовку. ВИДЕО

Мобилизованные продолжают проходить поэтапную боевую подготовку, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Видео: Минобороны РФ
Ведомство опубликовало видео, на котором запечатлена подготовка личного состава сформированных мотострелковых и танковых подразделений, состоящих из добровольцев и граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
Тренировки проходят в тыловых районах проведения специальной военной операции. Огневая и тактическая подготовка – каждый день по несколько часов.
Все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом.
Огневую подготовку мобилизованные проходят с применением:
Военнослужащие осваивают действие подразделений при совершении марша, ведении наступления и обороны.
Для военнослужащих, проходивших службу в танковых подразделениях, организованны учебные занятия на танках Т-72Б3 и Т-80У.
Напомним, 14 октября президент России Владимир Путин заявил о том, что все мобилизационные мероприятия в РФ завершатся в течение двух недель. По словам главы государства, уже мобилизовано 222 тысячи человек из 300 тысяч, 33 тысячи мобилизованных находятся в подразделениях, а 16 тысяч выполняют боевые задачи.
Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.