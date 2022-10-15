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Военное положение введут на территории четырёх регионов РФ с 20 октября

Венное положение введут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября.

«Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации», - цитирует его РИА Новости.

На заседании Совбеза планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.

С докладом выступит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Референдумы на этих территориях признаны состоявшимися.

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30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал с главами территорий договоры о вхождении регионов в состав страны. Конституционный суд России 2 октября признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.