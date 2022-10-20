В России и мире

Кардиолог рассказал о нетипичных признаках инфаркта

Инфаркт иногда развивается без явных симптомов, в этом случае человек может даже не заметить, что у него возникали проблемы с сердцем, отметил врач-кардиолог, старший врач КДЦ Научно-клинического центра №3 имени Б. В. Петровского Глеб Лунев.

«Инфаркт миокарда далеко не всегда проявляется типичным болевым синдромом в грудной клетке. Есть несколько типов инфаркта, которые проявляются совершенно другими симптомами или даже без них. Бывает, к нам на ЭКГ приходит пациент, и мы видим по результатам исследования, что он перенес инфаркт, но сам человек говорит, что у него ничего не болит. Это бессимптомный тип инфаркта, когда пациент не чувствует никакой боли, он бывает, например, у людей с сахарным диабетом. Мы в таких случаях пишем в карте, что пациент перенес инфаркт на ногах», – приводит слова Лунева радио Sputnik.

Бессимптомный инфаркт опасен тем, что человек, не чувствуя боли, может не обратиться за медицинской помощью, продолжил он.

«Инфаркт с болью или без – это всегда отмирание определенного участка сердечной мышцы. Любой инфаркт, ощущает его человек или нет, может привести к фатальным последствиям. Если человек не почувствовал его и не обратился к врачу за помощью и советом, инфаркт может повториться. Естественно, повторный инфаркт еще опаснее для жизни, чем первичный, потому что на сердце уже есть рубец», – уточнил Лунев.

Врач посоветовал не менее одного раза в год делать электрокардиограмму (ЭКГ). По его словам, это позволит хотя бы узнать о перенесенном «на ногах» инфаркте и предотвратить его повторение.

Полное отсутствие симптомов – не единственное условие, при котором инфаркт может остаться незамеченным. Иногда на некроз сердечной мышцы указывают нетипичные признаки, которые пациент может принять за проявления других заболеваний, добавил кардиолог.

«Один из типов инфаркта проявляется болью в животе. Поэтому пациент с панкреатитом или холециститом может выпить но-шпу и ждать эффекта, а у него в это время будет происходить некроз сердечной мышцы. Также инфаркт может проявляться одышкой или кашлем. У пациентов с неврологическими заболеваниями инфаркт может проявляться нарушением сознания, головокружением, тошнотой. При данных симптомах, как и при сильной абдоминальной боли, нужно вызывать скорую», – подчеркнул Лунев.