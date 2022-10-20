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В Молдавии начались столкновения протестующих и полиции

В центре Молдавии на митинге сторонников оппозиционной партии «Шор» начались столкновения полиции и протестующих. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает ТАСС.

Сотрудники полиции перегородили митингующим доступ в центр города, но они несколько раз попытались прорвать кордон. Протестующие скандируют лозунги: «Нет диктатуре!», «Позор!». Несколько человек были задержаны, после этого давление демонстрантов снизилось.

Как отмечает «Лента.Ру», в Молдавии лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор обвинил президента страны Майю Санду в диктатуре и нарушении Конституции. «С сегодняшнего дня власть в Молдавии больше незаконна. Президент страны нарушила Конституцию и установила в стране диктатуру. Три тысячи спецназовцев набросились против пожилых людей, которые виноваты лишь в том, что требуют улучшить уровень жизни», — заявил Шор, прокомментировав стычки между полицией и сторонниками партии.