В России и мире

Названы доступные для отдыха россиян осенью страны

Список стран, куда российские туристы могут добраться прямыми и стыковочными рейсами, увеличился до 45, сообщают российские СМИ. Перечень государств, в которые могут отправиться путешественники из России, увеличился за счет отмены несколькими странами практически всех въездных ограничений, связанных с COVID-19.

Таким образом, в осеннем сезоне туристы смогут отправиться в Афганистан, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Марокко, Иорданию, Тунис, ОАЭ, Садовскую Аравию, Египет, Турцию, Эфиопию, ЮАР, Таиланд, Индию, Южную Корею, Японию, Лаос, Вьетнам, Шри-Ланку, Доминикану, Индонезию, Сингапур, Мексику, Израиль, Сербию, Индию, Монголию, в большинство стран постсоветского пространства, а также на Кубу, Мальдивы, Кипр, Сейшелы, Маврикий, передает «Лента.Ру».

Наиболее ожидаемым для российских путешественников и туроператоров стало постепенное открытие государств Юго-Восточной Азии. В некоторые из них, в частности, в Лаос и Таиланд, в октябре-ноябре будут возобновлены прямые перелеты.