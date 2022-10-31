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Суд в Эстонии отказался освободить по УДО осужденного за шпионаж в пользу России

Харьюский уездный суд в Таллине отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Петра Волина, который был осужден за государственную измену и якобы шпионаж в пользу РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане 31 октября.

По ее словам, суд посчитал, что, поскольку Петр Волин не осознал опасности совершенного им преступления и до сих пор находит оправдания совершенному деянию, его мотивация к отказу от преступного поведения невелика, пишет РИА Новости.

«Петр Волин не ценит действующие в Эстонской Республике правила и нормы, поэтому не видит смысла ограничивать свое поведение ради безопасности и благополучия Эстонской Республики. Осужденному еще предстоит отбыть относительно большой срок – более одного года и десяти месяцев лишения свободы», – сказала Сиплане изданию Postimees.

Прокуратура и Таллинская тюрьма также не поддержали условно-досрочное освобождение Петра Волина.

В феврале 2019 года Харьюский уездный суд в Таллине признал Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина виновными в государственной измене и приговорил Метсаваса к 15 с половиной годам, а Волина - к шести годам лишения свободы. Суд отметил, что осужденные работали будто бы в интересах ГРУ России, передавая секретную и внутреннюю информацию.