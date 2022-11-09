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Нарколог предупредила об опасности употребления спиртного в бане

При посещении бани стоит помнить, что это неестественная среда для человека, отметила психиатр-нарколог и главный врач стационара «Гармония», специализирующегося на лечении зависимостей и общей терапии, Марина Калюжная. По ее словам, по этой причине в бане может подняться давление из-за расширения сосудов.

Из-за этого баня и алкоголь – несовместимые вещи, утверждает нарколог. При употреблении алкоголя у человека расширяются сосуды, которые и так испытывают нагрузку из-за пребывания в бане. В результате человек может испытать тошноту, у него возникает диарея, а из-за нехватки кислорода – икота, сообщает runews24.

Кроме того, при совмещении спиртного и бани страдают почки, к которым поступает мало крови и они медленнее выводят токсины из организма и лишнюю жидкость. В результате выпитый алкоголь остается в организме человека, что приводит к похмелью, тошноте, головной боли и другим симптомам абстинентного синдрома.

Еще больший вред организму человек наносит, если сразу после бани окунается в холодную воду. Так расширенные сосуды резко сужаются и вызывают головную боль. В некоторых случаях это приводит к инсульту, предупредила нарколог.