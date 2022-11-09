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Численность населения Земли приблизилось к 8-миллиардной отметке

По данным ООН, число людей на планете Земля может достигнуть 8 млрд к 15 ноября 2022 года.

Эта дата называлась в докладе организации World Population Prospects 2022, обнародованном в июле. О том, что население вплотную подошло к этому рубежу, свидетельствует и онлайн-счетчик на статистическом сайте Worldometers.info, на котором численность населения превышала 7,999 млрд человек, сообщает «Коммерсантъ».

Население Земли достигло своего первого миллиарда к началу XIX века. Чтобы удвоиться, ему потребовалось лишь немногим более 120 лет. Основной рост числа живущих на Земле людей пришелся на XX век, в течение которого на фоне снижения смертности и увеличения продолжительности жизни численность населения увеличилась с 1,65 до 6 млрд. Седьмой миллиард был набран всего за 12 лет — с 1999 до 2011 года.

Изображение: ООН

По прогнозам ООН, к 2050 году на Земле будет жить 9,7 млрд человек, к 2100-му — 10,4 млрд. При этом рост населения будет постепенно замедляться — в 2020 году он составил менее 1%, впервые с 1950-х.

По данным на 2022 год, половина всех жителей Земли проживает в семи странах мира. Уже в следующем году Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной.

По прогнозам ООН, более половины общего прироста населения на период до 2050 года придется на следующие восемь стран: Индию, Египет, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Нигерию, Филиппины и Танзанию.

Среди регионов мира самый большой рост будут демонстрировать страны Африки к югу от Сахары. Население этого региона удвоится между 2022-м и 2050-м. Рост населения Европы и Северной Америки сменится сокращением во второй половине 2030-х на фоне низкой рождаемости.

Численность населения России также будет снижаться. К 2050 году она покинет топ-10 стран-лидеров по этому показателю.

Наряду со снижением рождаемости другими значимыми демографическими тенденциями ближайших десятилетий на глобальном уровне станут рост продолжительности жизни и увеличение доли пожилого населения.