Пластический хирург заявил о росте популярности в РФ малоинвазивных методов операций

Малоинвазивные методы операций набирают популярность у россиян, рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. По его словам, это связано с тем, что люди, прибегающие к эстетической хирургии, хотят скрыть следы оперативного вмешательства и при этом получить желаемый эффект.
Однако для специалистов такие методы имеют свои минусы, заметил эксперт. При малоинвазивной операции невозможно хорошо проработать более глубокие ткани, а ведь хирург, как правило, не концентрируется только на устранении проблемы, беспокоящей пациента, сообщает runews24.
Врач также отметил, что сейчас под нож хирурга с целью липосакции, подтяжки тела, улучшении формы лица и коррекции подбородка стали чаще обращаться представители сильной половины человечества.
Кроме этого, по словам Амжад Аль-Юсеф, желающих что-то исправить в своей внешности стало больше и среди молодого поколения.