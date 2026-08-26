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Правительство утвердило меры поддержки селлеров Wildberries, пострадавших от БПЛА

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки для предпринимателей, пострадавших от БПЛА-атак на объекты Wildberries-Russ (ООО «РВБ»), сообщила пресс-служба правительства.

«Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий», - говорится в сообщении.

24 августа Минфин РФ заявлял о подготовке соответствующих постановлений и об их внесении в правительство.

Так, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию), налога на прибыль, налога при применении УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года - июле 2027 года, с последующей рассрочкой их уплаты в течение года равными долями, начиная со следующего месяца, с которого наступает срок уплаты платежей.

Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.

Для пострадавших предпринимателей до конца года также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. На этот период приостанавливается и течение связанных с ними процессуальных сроков.

Кроме того, предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании задолженности продлеваются на шесть месяцев, пишет «Интерфакс».

С 18 июля в результате атак БПЛА пострадал целый ряд крупных логистических объектов Wildberries-Russ в разных регионах РФ. На этом фоне Wildberries-Russ разрабатывает собственные меры поддержки для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак.

В конце июля вице-премьер Александр Новак и замглавы администрации президента Максим Орешкин поручили Минэкономразвития, Минфину, ФНС совместно с ЦБ и объединениями предпринимателей до 10 августа разработать комплексные меры поддержки продавцов, чьи товары пострадали в результате атак на объекты Wildberries-Russ, а также представить проекты актов, необходимые для их запуска.

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