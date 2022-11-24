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Скандально известного шоумена избили и ограбили в Петербурге

Скандально известного российского шоумена Стаса Барецкого избили и ограбили у клуба «Руки в центре Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщают российские СМИ.

Фото: ren.tv

По данным журналистов, происшествие произошло ранним утром, после него Барецкий был госпитализирован.

По предварительной информации, двое злоумышленников украли у него телефон и 120 тысяч рублей.

Шоумен обратился к врачам, которые обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы на лице.