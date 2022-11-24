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Диетолог объяснила плохое сочетание кофе и чая с молоком

Привычное для многих сочетание кофе или чая с молоком может оказывать противоречивое воздействие на организм, считает диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«С одной стороны, кофеин так или иначе может задерживать всасывание кальция, а молоко содержит кальций и может снижать негативный эффект кофеина. С другой стороны, и кофе, и чай, особенно зеленый, содержат много полифенолов. Это антиоксиданты, которые оказывают положительное воздействие на организм, предотвращают старение, развитие различных дегенеративных заболеваний, защищают сердечно-сосудистую систему. В зеленом чае содержатся также катехины – вещества, которые препятствуют развитию воспалений в организме. Когда мы наливаем молоко в кофе или чай, казеин, белок молока, начинает взаимодействовать с молекулами катехинов и полифенолов, и не дает им в полной мере проявить свою активность», – приводит слова Елены Соломатиной радио Sputnik.

Она уточнила, сколько раз в день стоит добавлять молоко в кофе или чай, чтобы организм получал максимальную пользу от этих напитков.

«Лучше не добавлять молоко в кофе или чай постоянно. Лучше добавить лимон, если не можете пить в чистом виде. Но иногда можно себе позволить чашку чая или кофе с молоком. Рекомендованная норма – четыре чашки кофе или чая в день, и если одну или две из них мы выпьем с молоком, особого вреда не будет. Мы уменьшим действие антиоксидантов, зато увеличим количество кальция, получаемого организмом. Только не нужно увлекаться», – отметила Елена Соломатина.

Если добавлять в кофе или чай растительное молоко, ситуация будет другая, считает диетолог.

«Растительный белок не содержит казеина, поэтому взаимодействие такого молока с кофе или чаем будет более благоприятным, но при условии, если мы молоко делаем сами. Покупное растительное молоко часто содержит большое количество фосфатов, а фосфаты конкурируют с кальцием (ухудшают всасывание кальция – ред.), значит, кальций будет выводиться (из организма – ред.) больше. И кофеин будет мешать кальцию, и фосфаты», – пояснила Елена Соломатина.