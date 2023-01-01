В России и мире

Продажи водки выросли в России

Объем продаж водки в России вырос на 6% с января по ноябрь 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года. За указанный период в России продали 68,8 млн декалитров против 64,9 миллиона в 2021 году.

По словам главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, 6% за 11 месяц — это существенный рост, обычно продажи этого алкогольного напитка растут не так динамично. Среди факторов, влияющих на рост, Дробиза назвал ограничения на полеты в Европу. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

«Средний класс в прошлом году чаще оставался в стране, в несколько раз упали передвижения обеспеченных россиян по миру. А значит, средства, которые люди обычно тратили за границей, расходовали внутри страны, покупая в том числе отечественные крепкие напитки», — сказал главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.