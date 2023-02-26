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12-летний москвич заявил на родителей в полицию, обидевшись на наказание

12-летний московский школьник рассказал полицейским, что родители ежедневно бьют и наказывают его за невыполненные задания по дому и прогулы уроков.

Шестиклассник увидел на улице стражей правопорядка, подошел к ним и сообщил, что только что мать избила его. После этого, со слов ребенка, родители уехали в магазин, оставив его дома в наказание, сообщает RuNewa24.

Стражи правопорядка предложили юному москвичу проехать в отделение полиции. Там школьник заявил, что систематически подвергается побоям со стороны родителей. В этот раз мать якобы и вовсе едва не придушила его из-за того, что он прогулял дополнительные занятия по испанскому языку.

Когда полицейские приехали по адресу проживания заявителя, их встретили родители мальчика. Оказалось, что оба они занимают высокие должности в Московском авиационном институте. Мама шестиклассника сообщила, что была крайне недовольна прогулами сына и легонько ударила его по щеке. Отец, также недовольный поведением наследника и его нежеланием учиться, признался, что никогда не поднимал на ребенка руку. Семья живет в достатке и школьник ни в чем не нуждается.

Теперь правоохранителям предстоит проверить, кто рассказал реальную историю, а кто приукрасил события, отмечается в Telegram-канале SHOT.