Губернатора сменили в одном из российских регионов

Президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном Кремлем.
Как сообщает «Московский комсомолец», тем же указом от должности освобождается предыдущий глава региона Алексей Островский. Он руководил областью более 10 лет, с 2012 года.
Ранее Владимир Путин провел с Василием Анохиным рабочую встречу.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Анохин ранее занимал пост главы департамента регионального развития правительства России.