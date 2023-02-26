В России и мире

Губернатора сменили в одном из российских регионов

Президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном Кремлем.

Как сообщает «Московский комсомолец», тем же указом от должности освобождается предыдущий глава региона Алексей Островский. Он руководил областью более 10 лет, с 2012 года.

Ранее Владимир Путин провел с Василием Анохиным рабочую встречу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Анохин ранее занимал пост главы департамента регионального развития правительства России.