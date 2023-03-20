В России и мире

Герой мема «Ломай меня полностью» погиб в ДТП во Владимирской области

Герой мема «Ломай меня полностью» погиб в результате дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области. По данным регионального УМВД, водитель неправильно выбрал скорость, выехал на полосу для встречного движения и впоследствии съехал в кювет.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, мужчина 1966 года рождения, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего допустил выезд на полосу для встречного движения с последующим съездом в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте», - приводит сообщение ведомства ТАСС.

По данному происшествию проводится проверка.

По данным полиции, ДТП произошло в 4:26 на улице Курловской. Как сообщают в социальных сетях, погиб Шайдабек Эседуллаев, автор фразы «Ломай меня полностью», которая в 2010 году стала мемом. На видеоролике, который был размещен в YouTube, запечатлен нетрезвый мужчина, который обращается к человеку за кадром: «Сломай меня полностью, я тебя прошу». В последствии эта сцена стала поводом для многочисленных шуток и пародий.