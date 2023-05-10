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Морские птицы стали болеть из-за накопления в организме микропластика

У обитающих на острове Лорд-Хоу вблизи Австралии толстоклювых буревестников (Ardenna carneipes) обнаружили новую болезнь, которую спровоцировало накопление в организме микропластика.

Учёные Института морских и антарктических исследований наблюдали за этими морскими птицами в течение последних десяти лет. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials.

Патогенные частицы сначала накапливались в желудке и далее в тканях пищеварительного тракта. Были выявлены паталогические изменения, которые характерны для фиброзных заболеваний.

Хроническое воспаление при пластикозе не позволят тканям восстановиться, рубцы со временем блокируют работу желудочно-кишечного тракта. В случаях критического накопления микропластика птицы погибают от голода.

Есть вероятность того, что микропластик негативно воздействует и на другие системы организма. Также есть предположение, что пластикозом могут страдать и другие птицы, и животные, пишет RuNews24.