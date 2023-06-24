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В России и мире

Расследование уголовного дела в отношении Пригожина продолжается

26.06.2023 11:11|Псков

Расследование уголовного дела об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращалось, подтвердил 22 июня источник, близкий к Генпрокуратуре.

«Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращалось. Расследование продолжается», - приводит слова своего источника ТАСС

Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Владимир Путин назвал действия «вагнеровцев» преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.

Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затем проинформировал, что глава ЧВК «уйдет в Белоруссию», а уголовное дело будет прекращено.

Режим контртеррористической операции на территории столичного региона и в Воронежской области был отменен. 

Теги: #уголовное дело #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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