В России и мире

В столице и двух регионах России отменили режим КТО

Управление ФСБ по Москве и Московской области отменило режим контртеррористической операции на территории столичного региона, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей <...> принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года», — говорится в пресс-релизе НАК.

Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о снятии всех дополнительных ограничений, пишет РИА Новости.

Режим КТО отменен и в Воронежской области.

Смотрите также В столице и двух регионах России ввели режим контртеррористической операции

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Смотрите также Опубликовано полное обращение Путина к гражданам России. ВИДЕО

Владимир Путин назвал действия «вагнеровцев» преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.

Смотрите также Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер»

Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России.

Смотрите также Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК «уйдет в Белоруссию», а уголовное дело будет прекращено.