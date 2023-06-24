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Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдет в Белоруссию». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песком 24 июня, пишет ТАСС.

По его словам, бойцы из ЧВК «Вагнер», которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию.

Ранее Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.

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Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.