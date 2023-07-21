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В России и мире

Обломки корабля III века до нашей эры обнаружили в Средиземном море

06.08.2023 21:48|ПсковКомментариев: 0

Египетские археологи-водолазы обнаружили в Средиземном море недалеко от побережья города Эль-Аламейн обломки затонувшего торгового корабля и керамические кувшины, датируемые III веком до нашей эры, заявило министерство туризма и древностей Египта.

«Египетская археологическая миссия … обнаружила во время водолазно-археологических работ приблизительно в 650 метрах от побережья Эль-Аламейна в Средиземном море останки затонувшего корабля и ряд кувшинов третьего века до нашей эры», - приводит сообщение РИА Новости

Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи отметил, что на глубине помимо обломков корабля были обнаружены сотни изделий из керамики, включая большое число кувшинов с греческого острова Родос.

По его словам, кувшины использовались для хранения и перевозки вина и были найдены на затонувшем острове рядом с кораблем на глубине моря. Как подчеркнул Ашмауи, вероятно, что причиной затопления судна стало столкновение днища корабля с ушедшим ранее под воду островом.

Как сообщает министерство, проведенные исследования показали, что затонувшее судно было торговым и датируется III веком до нашей эры.

Теги: #археологи #Египет #море
Источник: Псковская Лента Новостей
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