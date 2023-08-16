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Мужчина забил девушку палкой до потери сознания, а потом переключился на ее подругу. ВИДЕО

Под Смоленском мужчина забил девушку палкой до потери сознания. После этого он напал на её подругу, снимавшую всё на телефон, сообщает Telegram-канал «Baza».

Видео: Baza / Telegram

Нападение произошло в городе Рославле. Мужчина налетел на двух девушек с палками, а затем схватил одну из подруг, повалил на асфальт и принялся забивать ударами по голове. Вскоре девушка перестала сопротивляться — судя по всему, от избиения она просто потеряла сознание, отмечается в Telegram-канале. Сразу после этого мужчина переключился на её подругу, которая снимала происходящее на телефон.

С чего начался конфликт, неизвестно.