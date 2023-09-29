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Альпинистка из России сорвалась в расщелину в Непале

38-летняя российская альпинистка Надежда Оленева сорвалась в расщелину и пропала во время восхождения на восьмитысячник Дхаулагири в Непале, сообщает The Himalayan Times.

Инцидент произошел в субботу, 14 октября, в Гималаях. Женщина совершала восхождение вместе с двумя другими россиянами — Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. «Она упала в ледниковую трещину на высоте 6680 метров», — заявил источник издания.

Спутники Оленевой в данный момент находятся в базовом лагере экспедиции, пишет «Лента.ру». Они рассказали, что, судя по координатам GPS, женщина упала примерно на 500 метров в расщелину. Сейчас руководство компании Himalayan Guides занимается организацией спасательной операции.

Оленева, Абилдаев и Кашапов совершали восхождение на гору Дхаулагири, высота которой составляет 8167 метров. Они шли к вершине без дополнительных кислородных аппаратов. Другая группа российских скалолазов в данный момент штурмует гору Чо-Ойю высотой 8201 метр. По информации The Himalayan Times, двойное восхождение было приурочено к столетию российского спортивного альпинизма.