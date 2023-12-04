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Часть стены над крышей драмтеатра рухнула в Калуге вместе со снегом

Часть стены над крышей драмтеатра рухнула в Калуге вместе со снегом 19 декабря. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил директор Калужского областного драматического театра Александр Кривовичев.

Фото: Александр Кривовичев / «ВКонтакте»

«Сейчас в городе тяжелая обстановка в связи с огромным количеством выпавшего снега и его утяжелением дождём. А потому на крыше театра площадью 1000 квадратных метров скопились сотни тонн мокрого и тяжёлого снега. И он пополз», - написал директор.

Часть стенки над крышей, сооружённой ещё в 1957 году, а это около шести метров, рухнула на тротуар вместе с парапетом и снегом.

Весь вечер и ночь промышленные альпинисты чистили крышу театра от снега. Помогали им и рабочие театра. Весь периметр здания огородили красной лентой, пишет Kaluga-poisk.

По словам Александра Кривовичева, спектакли с 22 декабря будут показывать по графику.