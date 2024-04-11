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Выравнивание зарплат бюджетников обсудили в СОЦПРОФе

Конференция Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, по подготовке предложений новому кабинету министров России, который будет решать поставленные президентом страны задачи состоялась в Санкт-Петербурге сегодня. Об этом сообщил лидер СОЦПРОФ и политик Сергей Вострецов в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Сергея Вострецова

«Мы очень активно принимали участие в президентской компании, на многочисленных встречах с трудящимися мы собирали пожелания рабочих. Сегодня, нам с вами предстоит их все обобщить и уже сформировав конкретные предложения направить их в администрацию президента, правительство РФ и в Государственную Думу. Мы знаем, какое большое внимание Владимир Владимирович Путин уделяет вопросам на местах. Уверен, что как и раньше, многие наши предложения получат его поддержку», - отметил лидер профсоюзов Сергей Вострецов.

«Наша задача не просто дать свои предложения, но и мониторить ситуацию на местах. Например, выравнивание зарплат бюджетников в регионах, в том числе и врачей. Президент дал на исполнение этого поручения два года, время идет, и мы должны следить за исполнением его поручений, и если что-то где-то буксует, докладывать об этом коллегам из правительства, чтобы те смогли своевременно подкрутить ситуацию. Только в конструктивном диалоге работник-работодатель и государство мы сможем сделать нашу страну ведущей мировой державой с развитой экономикой. Главное не перекладывать ответственность и не искать все время виноватых, а всем вместе честно работать на своих местах», - подчеркнул председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.