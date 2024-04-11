В России и мире

Чего нельзя делать с «выпавшим из гнезда» птенцом, рассказал орнитолог

Как лучше поступить, если вы увидели на земле птенца, рассказал орнитолог Евгений Коблик. Неправильное поведение человека в такой ситуации может стоить детенышу жизни, предупредил он.

Изображение от user14908974 на Freepik

Если вы увидели на земле птенца, которому ничего не угрожает, то лучше его не трогать, отметил кандидат биологических наук, орнитолог, сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

«Если нет прямой угрозы птенцу, если на него не нападает непосредственно кошка или собака, то лучше ничего не делать. Случаи, когда птенцы слепые и голые выпадают из гнезда, очень редки. Если птенец зрячий, оперенный, то он не выпал. Когда приходит время, слётки (молодые птицы, – ред.) покидают гнездо, зачастую еще не умея летать, просто перепархивая. И вовсе не обязательно птенец слетает на веточку, может слететь и на землю. Родители обычно знают, где он сидит, и продолжают его выкармливать. Если пересадить птенца куда-нибудь в кусты, то родители могут его не найти, и он погибнет», – пояснил Евгений Коблик.

Переносить птенца можно только в том случае, если он находится в опасности, продолжил орнитолог.

«Если птенец на проезжей части, конечно, его лучше перенести подальше от дороги. Запах человека не отпугнет родителей, которые будут его искать, потому что у воробьиных птиц слабо развито обоняние», – уточнил Евгений Коблик.

Человеку без специальных знаний и навыков выкормить слётка сложно, пишет радио Sputnik со ссылкой на орнитолога.

«Беря птенца домой, вы "оформляете" ответственность. Слётки еще не разбираются в корме. Они едят то, что им приносят. И если это неподходящий корм, то он вредит здоровью. Взяв птенца домой, вы должны определить, к какому виду он относится и чем его кормить. То есть придется обращаться к специалисту. А как потом возвращать его в дикую природу? Уж лучше не вмешиваться», – заключил Евгений Коблик.