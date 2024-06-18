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Страдающий психиатрическим заболеванием мужчина ответит в суде за нападение на следователя

Страдающий психиатрическим заболеванием мужчина напал на следователя в городе Обнинск Калужской области. За совершенное преступление ему придется ответить в суде.

По версии следствия, в феврале житель города Белоусово, страдающий психиатрическим заболеванием, увидел в Обнинске следователя, который проводил следственные действия. Мужчина хотел, чтобы представитель власти перестал это делать, поэтому толкал, причиняя следователю физическую боль, пишет kaluga-poisk.ru.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В ближайшее время дело будет направлено в суд.