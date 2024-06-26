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Открыть свое дело в ближайшие десять лет хочет почти каждый четвертый россиянин - опрос

Около четверти россиян (24%) в период ближайших десяти лет хотят начать свой бизнес, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всего такое желание есть у сограждан в возрасте 18-24 лет и 25-35 лет - по 43% респондентов соответственно, пишет «Интерфакс».

Согласно опросу, открыть свое дело в ближайшие десять лет хотели бы более трети россиян (35%) в возрасте 35-44 лет, среди сограждан 45-59 лет - почти каждый пятый (19%), а среди респондентов от 60 лет эта доля составляет 6%.

По данным ВЦИОМ, почти две трети россиян (60%) из тех, кто хочет отрыть свой бизнес, уверены, что им удастся осуществить свои планы в этот период.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 21 июня 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.