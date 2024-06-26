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Стоматолог предупредил о противопоказаниях для установки брекет-систем

Чем опасна установка брекет-систем без медицинских показаний, объяснил врач-стоматолог Алексей Антипенко.

В России в последнее время наблюдается бум на установку брекет-систем, рассказал врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко. По его словам, кто-то исправляет прикус, кто-то выравнивает зубы, а кто-то просто следует моде.

«Брекет-системы иной раз не столько даже необходимы для пациента как лечебное средство, это странно сказать, но они ставятся в большей степени как украшение. Многие молодые пациенты приходят и просят поставить им брекеты, потому что их наличие – это как телефон последней модели, это в какой-то степени говорит об успешности и состоятельности», – считает Алексей Антипенко.

Пользуясь популярностью брекет-систем среди молодежи, многие врачи устанавливают их при полном отсутствии показаний, предупредил он. Врач уточнил, в каких случаях использовать эти ортодонтические конструкции нельзя, пишет радио Sputnik.

«Ставят брекеты, не обращая внимания на возраст пациентов, не обращая внимания на такие противопоказания, как низкий уровень гигиены полости рта, множественный кариес, множественные реставрации, зубы, которые подлежат удалению», – перечислил Алексей Антипенко.

Легкомысленный подход к установке брекетов может привести к серьезным осложнениям, продолжил медицинский эксперт.

«Передвижение зубов, когда начинается мощная нагрузка за счет тяг брекетов, – это практически механическая травма. Происходит смещение зубов в непривычном для них направлении, формируются травматические рычаги при смыкании зубов. За счет этого начинается растворение передней стенки костной лунки, в которой сидят фронтальные зубы, и оголяются корни: поскольку кости нет, десну поддерживать нечем, и она тоже уходит. Это выглядит очень неприятно. Причем поправить такую ситуацию будет практически невозможно», – предостерег Алексей Антипенко.

Эксперт объяснил важность правильного ухода за зубами после установки брекетов.

«Если уровень гигиены плохой, вокруг брекетов будут скапливаться остатки пищи, будет происходить гниение, разрушение эмали. Часто у таких пациентов после того, как лечение заканчивается, брекеты снимаются, по периметру этого металлического квадратика, брекета, на зубах остается белесая рамка, которая является не чем иным, как кариесом в стадии пятна», – уточнил Алексей Антипенко.

Врач посоветовал людям, которые носят брекеты, раз в три месяца проходить стоматологический осмотр, соблюдать гигиену полости рта, пользуясь ершиками, флоссами и ирригаторами.