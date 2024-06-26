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В России и мире

Врач объяснил какие продукты помогут избавиться от лишнего веса

10.07.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Врач – невролог Александра Москвичева: Проблема набора веса - многофакторная проблема.

Здоровое похудение при избыточном весе играет важную роль в поддержании физического и психического здоровья человека. Оно необходимо для улучшения самочувствия, качества жизни, снижения риска развития хронических заболеваний и так далее.

Хорошее сбалансированное питание – залог правильного и здорового похудения. Но что стоит включить в свой рацион при снижении веса? Об этом рассказала Александра Москвичева. Собеседница издания – врач-невролог высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия».

«Проблема набора веса – многофакторная проблема, большую роль в ней играет нарушение работы так называемой оси «кишечник-головной мозг», что приводит как к неправильной передаче сигнала об уровне сытости, так и к проблемам с перевариванием и всасыванием поступивших с пищей питательных веществ. В итоге мы бесконтрольно поглощаем большие объемы пищи и плохо усваиваем то, что съели. 

Таким образом, продукты, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника (например, кисломолочные продукты), низкокалорийные продукты с длительным ощущением сытости (например, овощи, богатые дополнительно витаминами и полезными пищевыми волокнами) и специи (позволяющие сделать вкус блюд ярче без избыточного применения соли и добавленного сахара) будут отличными помощниками худеющего человека», – сказала врач.

Что касается овощей, то их можно употреблять в сыром, отварном и запечённом виде, пишет RuNews24.ru. При готовке использовать минимальное количество жиров, например, масла, майонеза, сметаны.

Однако важно помнить, что здоровое похудение должно быть постепенным и происходить под контролем специалиста. Резкое снижение веса может привести к негативным последствиям для здоровья.

Автор: Елена Блинова

Источник: Псковская Лента Новостей
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