В России и мире

Эксперты назвали самую кибератакуемую отрасль в России

В первом полугодии 2024-го в России и СНГ наблюдался рост числа критичных киберинцидентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го: их число увеличилось на 39%.

С наибольшим количеством таких случаев столкнулись организации в сферах телекома — рост более чем в 10 раз, а также строительства — в два раза, согласно данным «Лаборатории Касперского». Лидером прошлых лет по числу атак были средства массовой информации. Однако в первые шесть месяцев года зафиксирован спад в пять раз.

«Телекоммуникационная отрасль — часть критической инфраструктуры, нарушение работы которой может иметь серьезные последствия. Такие компании обрабатывают большие объемы данных, включая личную и финансовую информацию клиентов, что делает их привлекательной целью для злоумышленников», — рассказали в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Кроме того, через подрядные телеком-организации может осуществляться атака на другие компании, которые являются их клиентами. Это так называемые атаки через доверительные отношения, отметили в пресс-службе, пишут «Известия».

В среднем эксперты Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) «Лаборатории Касперского» ежедневно выявляли более двух инцидентов высокой критичности. Наиболее частые причины таких случаев — это атаки через вредоносное программное обеспечение (ПО). Их доля составила 57% от общего числа.