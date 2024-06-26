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Банкам грозят многомиллионные штрафы из-за нового закона

Банкам грозят многомиллионные штрафы (до 0,1% капитала), а гражданам — усложнение оплаты услуг за исключением коммуналки на сумму до 60 тысяч рублей и переводов физлицам без открытия банковского счета, когда идентификация физлица проводится упрощенно. Такие последствия возникли из-за закона, который вступил в силу в конце июля, и по идее должен был снять нагрузку с информационно-расчетных центров (ИРЦ.)

Он предполагает, что сумма, которую человек может перевести без открытия счета и по упрощенной идентификации повышается с 15 тыс. до 60 тыс. рублей. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту, предыдущее пороговое значение было установлено в 2009 году. С тех пор среднемесячный платеж за коммуналку вырос в 3,3 раза в отдельных регионах России. И в целом ряде из них около 50% всех плательщиков за ЖКУ уже не попадают под лимит в 15 тысяч рублей.

Под упрощенной идентификацией подразумевается, что если вы платите за ЖКУ, то достаточно указать, например, фамилию, имя, отчество, пишут «Известия». Но ко второму чтению в проект закона с подачи Росфинмониторинга были внесены поправки, которые устанавливают обязательство указывать реквизиты, в том числе ИНН плательщика при переводах по упрощенной идентификации даже при операциях до 15 тысяч рублей.

Прежде всего, пояснил заместитель руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) Александр Наумов, это было направлено на переводы без открытия банковского счета между физлицами, но в итоге это требование распространилось на любые подобные операции, в том числе и на платежи по ЖКУ.

«Возникла правовая коллизия, поскольку ранее банкам не нужно было собирать информацию об ИНН, да и гражданам это было неудобно при осуществлении платежей за коммуналку. Теперь такая необходимость возникала. Но автоматические системы банков не настроены на сбор информации по ИНН. На перенастройку требуется время и значительные вложения, а требования закона действуют уже сейчас. По сути, кредитные организации нарушают новый закон, что чревато значительными штрафами», — отметил Александр Наумов.

По словам эксперта, Центробанк имеет право взыскивать с кредитной организации штраф в размере до 0,1% размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 100 тыс. рублей. Учитывая, что крупнейшие банки обладают капиталом порядка триллиона рублей и более, очевидно, что размер наказания может достигать десятков миллионов рублей.