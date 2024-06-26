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Шестеро заключённых сбежали из липецкой колонии через подкоп

Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН сообщила, что осужденные выбрались через подкоп. Его сотрудники ИК-2 обнаружили 26 октября, после чего недосчитались в камерах шестерых человек. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков.

Четверо из шести заключенных, совершивших побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, задержаны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Первых двух беглецов поймали в Тамбовской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что их задержали в селе Петровка сотрудники местного отдела полиции. Правоохранители, по ее словам, выявили двух мужчин, у которых не было документов. После этого полицейские доставили их в отделение, где выяснилось, что это сбежавшие из липецкой колонии заключенные, пишет Газета.Ru.

По данным источника SHOT, двое беглецов добрались до Тамбовской области на попутках. Сейчас правоохранители выясняют, почему водители согласились подвезти заключенных, не было ли с их стороны угроз.

Ещё двое были задержаны на территории Липецкой области. Сейчас продолжается розыск оставшихся двух беглецов.