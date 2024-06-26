Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Иван, белиссимо!
Задай вопрос о мунреформе!
Кружки и секции для детей
босиком по траве
Лонгрид мифы о молоке
животноводство в Новосокольниках
велик могучим русский языка
 
 
 
ещё В России и мире 26.06.2024 15:010 Лидер группы «Руки вверх» приехал в женский монастырь 27.10.2024 20:000 На Филиппинах из-за сильного тайфуна Trami погибли 110 человек 27.10.2024 19:200 Шестеро заключённых сбежали из липецкой колонии через подкоп 25.10.2024 17:482 Введение «Разговоров о важном» в детсадах прорабатывают в Минпросвещения 25.10.2024 16:111 Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге получил шесть лет колонии 25.10.2024 10:190 Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии
 
 
 
Самое популярное 23.10.2024 17:043 Свадьбу «гуля и няшки» из Пскова обсуждают по всей стране 22.10.2024 20:002 Интерактив: Скамейка из «Смешариков» 24.10.2024 11:324 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 23.10.2024 12:390 Псковичка заразилась ВИЧ на маникюре 20.10.2024 19:320 Людей эвакуируют из псковского «Акваполиса»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Шестеро заключённых сбежали из липецкой колонии через подкоп

27.10.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН сообщила, что осужденные выбрались через подкоп. Его сотрудники ИК-2 обнаружили 26 октября, после чего недосчитались в камерах шестерых человек. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков.

Четверо из шести заключенных, совершивших побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, задержаны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Первых двух беглецов поймали в Тамбовской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что их задержали в селе Петровка сотрудники местного отдела полиции. Правоохранители, по ее словам, выявили двух мужчин, у которых не было документов. После этого полицейские доставили их в отделение, где выяснилось, что это сбежавшие из липецкой колонии заключенные, пишет Газета.Ru.

По данным источника SHOT, двое беглецов добрались до Тамбовской области на попутках. Сейчас правоохранители выясняют, почему водители согласились подвезти заключенных, не было ли с их стороны угроз.

Ещё двое были задержаны на территории Липецкой области. Сейчас продолжается розыск оставшихся двух беглецов.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 286 человек
27.10.2024, 20:000 На Филиппинах из-за сильного тайфуна Trami погибли 110 человек 27.10.2024, 19:400 Эксперт рассказал о самых популярных инструментах инвестирования 27.10.2024, 19:200 Шестеро заключённых сбежали из липецкой колонии через подкоп 27.10.2024, 19:000 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе
27.10.2024, 18:400 Вечерний авиарейс Москва - Псков отменен вслед за утренним 27.10.2024, 18:200 Стали известны победители первого этапа Гран-при России по фигурному катанию 27.10.2024, 17:500 Митрополит Матфей ознакомился с ходом строительных работ реабилитационного центра на территории Псково-Печерского монастыря 27.10.2024, 17:300 39 домов в Локне подключили в газу
27.10.2024, 17:100 Умер известный в российских соцсетях рыжий кот Крошик 27.10.2024, 16:570 В Палкино открыли памп-трек прямо напротив администрации посёлка 27.10.2024, 16:201 Вопрос сбоя графиков вывоза отходов обсудили в Пскове 27.10.2024, 16:010 В России появился новый вид мошенничества с ЖКХ
27.10.2024, 15:424 Вылет авиарейса Москва - Псков отменили окончательно спустя 7 часов ожидания 27.10.2024, 15:200 День тёщи отмечается 27 октября 27.10.2024, 15:000 О премьерах «Ночи искусств»-2024 рассказали в «Михайловском» 27.10.2024, 14:400 В Пскове третий год продолжается розыск мужчины, который ушёл из больницы и не вернулся
27.10.2024, 14:200 В Пскове начали снимать асфальт на улице Яна Фабрициуса 27.10.2024, 13:550 В Пскове прошёл областной чемпионат по джиу-джитсу. ФОТО 27.10.2024, 13:302 Игорь Сопов принимает участие в наблюдении за выборами в Республике Узбекистан 27.10.2024, 13:100 Отделение воздушно-силовой атлетики в Пскове примет первых учеников в начале 2025 года
27.10.2024, 12:540 20 спортсменов установили личные рекорды на субботнем забеге «5 вёрст» в Пскове 27.10.2024, 12:200 Почти 300 тысяч автомобилей зарегистрировано в Псковской области 27.10.2024, 12:032 Вылет самолета авиарейса Москва - Псков задерживается на 4 часа из-за тумана 27.10.2024, 11:400 Кинолог рассказал, почему на самом деле собаки виляют хвостом
27.10.2024, 11:200 В течение дня на территории Псковской области ожидается туман 27.10.2024, 11:000 24% псковичей считают конфликты со сверстниками причиной ненависти к школе - опрос 27.10.2024, 10:430 Выставка работ псковских художников открылась в центральной библиотеке 27.10.2024, 10:203 Насельницы Псковского Спасо-Елеазаровского женского монастыря окончили богословские курсы для монашествующих
27.10.2024, 10:000 Концертно-развлекательную программу «Мы вместе. Мы едины» представят в Пскове на «Волшебной горе» 27.10.2024, 09:400 Александр Котов: Всем автомобилистам доброго пути, а пассажирам – безопасных поездок 27.10.2024, 09:201 День автомобилиста празднуют в РФ 27.10.2024, 09:000 Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 ноября
26.10.2024, 22:000 Великолукским школьникам напомнили о правилах дорожного движения 26.10.2024, 21:380 Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26.10.2024, 21:200 Розыск высокого псковича со шрамами и татуировкой на руке продолжает полиция 26.10.2024, 21:010 Полицейские провели профилактическую встречу с детьми в Пушкиногорском районе
26.10.2024, 20:410 Путин подписал закон, уточняющий правила отмены взыскания алиментов 26.10.2024, 20:200 Жительница Пушкинских Гор лишилась миллиона рублей из-за мошенников 26.10.2024, 20:000 Участковые и следователи требуются в полицию Великих Лук 26.10.2024, 19:400 Анонимный сервис Ask.fm объявил о закрытии
26.10.2024, 19:220 Псковичи представляют регион на чемпионате «Абилимпикс» в двух компетенциях 26.10.2024, 18:550 Открытый турнир по самбо проходит в Пскове  26.10.2024, 18:280 Экс-лидер «Родины» ушел с поста сопредседателя «Справедливой России» 26.10.2024, 18:060 Псковичка зарезала собутыльника и пыталась обвинить в этом умершего сожителя
26.10.2024, 18:011 Путин подписал закон о расчете военных пенсий 26.10.2024, 17:400 Одну полосу движения на улице Максима Горького в Пскове закроют с 28 октября 26.10.2024, 17:200 Пострадавший появился в ДТП с водителем без прав на улице Инженерной 26.10.2024, 17:030 На Солнце наблюдают магнитные петли высотой существенно больше Земли
26.10.2024, 16:400 Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов 26.10.2024, 16:220 Осторожно: газ! 26.10.2024, 16:010 Движение по улице Юбилейной в Пскове затруднено из-за ДТП 26.10.2024, 15:433 «Севкабель» запустил новое производство в Псковской области
26.10.2024, 15:180 70 кг взрывчатки и более 300 кг наркотиков не пропустили в Россию псковские таможенники 26.10.2024, 14:550 Минпросвещения: уровень занятости участников «Абилимпикса» составляет 93% 26.10.2024, 14:350 «Управдом»: Как правильно платить за ЖКУ и не попадаться на уловки мошенников? 26.10.2024, 14:130 Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов работает в Псковской области
26.10.2024, 13:500 Как обезопасить пенсионеров от телефонных мошенников, рассказал эксперт 26.10.2024, 13:290 В Госдуме рассказали о вступающих в силу в ноябре законах 26.10.2024, 13:072 Первый этап ремонта тротуаров на улице Госпитальной завершили в Пскове 26.10.2024, 12:400 Платежи по ипотеке в России оказались на 20% ниже ставок аренды жилья
26.10.2024, 12:181 Минфин указал на угрозу финстабильности из-за роста долговой нагрузки развитых стран 26.10.2024, 11:530 Выставочный проект Изборского музея представили в Брянской области 26.10.2024, 11:300 На Солнце произошла вспышка высшего балла 26.10.2024, 11:050 Флешмоб с флажками России пройдет на «Волшебной горе» 4 ноября
26.10.2024, 10:400 В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов 26.10.2024, 10:200 Концерт «Наследие Елены Образцовой» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.10.2024, 10:010 Гастроэнтеролог объяснила неэффективность диеты по группам крови 26.10.2024, 09:380 «Индекс кофе с бутербродом» в России вырос на 3,5 пункта
26.10.2024, 09:170 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 26.10.2024, 09:000 Усвятский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 25.10.2024, 22:000 Где могут работать подростки с 14 лет, рассказала юрист 25.10.2024, 21:400 Химиков и биологов приглашают на работу в псковскую полицию
25.10.2024, 21:200 45% псковичей поддерживают введение банковского механизма «второй руки» – опрос 25.10.2024, 21:000 Псковская библиотека «Радуга» победила в конкурсе актуальных форматов работы с молодежью 25.10.2024, 20:400 В финал ежегодного рейтинга работодателей от hh.ru вышла одна псковская компания 25.10.2024, 20:200 Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru